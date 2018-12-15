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Маша Ефросинина показала трогательное фото с ребенком

Маша Ефросинина показала трогательное фото с ребенком
05:40 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая поделилась милым снимком со своим сыном Александром.

На допремьерный показ семейной комедии Семена Горова «Пригоди S Миколая» 39-летняя актриса пришла вместе с мужем – 43-летним бизнесменом Тимуром Хромаевым и четырехлетним сыном Александром.

Ефросинина сыграла в комедии украинского режисера главную роль. Партнером Маши по фильму стал известный мастер спорта и актер Василий Вирастюк, а также польский актер Пшемыслав Цыприански.

Допремьерный показ семейной комедии состоялся 11 декабря в столичном кинотеатре «Жовтень».

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Картина рассказывает историю второклассника Артема, в гости к которому перед днем Святого Николая внезапно приходит сам Николай. Впоследствии оказывается, что это вор, одетый в костюм волшебника.

Пользователи сети пришли в восторг от семейного фото своей любимицы.

«Очень милое фото», – комментирует katia_zharonina.

«Вираз обличчя Олександра такий няшний! Мася! Який кайф!», – восхищается olgam4432.

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«Очаровашки», – умиляется alyonazdorenko.

«Какой «канёсенький», – пишет alesiagerasimenko.

«Яке то щастя», – делится vasilinaachkan.

Публикация набрала уже более 10 тысяч лайков.

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