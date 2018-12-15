Необычные деньги, которые использовали люди за всю историю человечества

Новости шоу бизнеса: Старинные деньги, которыми пользовались люди в далеком прошлом.

Бывали времена, когда любые деньги были большими, даже самые мелкие. Это далеко не аллегория — история знает достаточно примеров, когда для того, чтобы отправиться за покупкой, приходилось нанимать грузчиков.

Прутья из металла

Согласно официальной версии историков, первые деньги появились не позже чем 4,5 тысячи лет назад. Самыми старинными деньгами, известными ученым сегодня, являлись прутья из серебра, использовавшиеся для расчетов в Месопотамии. Изделия имели одинаковую длину, диаметр и вес, за чем тщательно следили при изготовлении и в момент сделки. Бухгалтерия же в те далекие времена велась на глиняных табличках, поэтому работники торговли и финансовой сферы должны были быть физически крепкими.

Такими же прутьями, но железными, пользовались при расчете спартанцы. В качестве денежной единицы использовались 6 прутьев, которые можно было взять взрослому мужчине в горсть, по-гречески "драхму". Современная денежная единица Греции, кстати, унаследовала это древнее название.

Раковины — самая распространенная валюта

Китай, на протяжении нескольких тысяч лет своей истории, использовал в качестве денег самые различные предметы. Возможно, именно в Поднебесной впервые появились монеты — китайцы любили такие деньги и проявляли немалую фантазию при их изготовлении. Известны круглые, квадратные, многоугольные монеты, деньги с отверстием посередине, в виде небольших ножей и даже колокольчиков.

Но самыми необычными китайскими деньгами можно считать раковины моллюска ципреи или каури, использовавшиеся 3,5 тысячи лет назад. В то время такое решение было идеальным — каури нельзя было подделать, и весили такие деньги совсем немного. Вообще, деньги из моря ходили у многих народов, например, те же каури были в ходу на юге Индии еще в 1900 году.

Зерно

Продукты питания в древнем мире были всегда востребованы — войны, стихийные бедствия и неурожаи приводили к тому, что даже имея золото, можно было умереть от голода. Именно поэтому древние египтяне подошли к вопросу максимально прагматично, начав применять в качестве денег зерно: рожь или пшеницу.

Этот способ расчета был настолько удобен, что в больших городах появились зерновые банки, куда можно было сдать зерно на хранение, а в случае необходимости — забрать. В банках давали расписки на пергаменте и папирусе, которые могли заменять кредитные карты при походах на рынок.

Соль

Соль во все времена ценилась чрезвычайно высоко. Этот продукт не только придавал пище вкус и помогал делать запасы, но и использовался в ритуальных целях. Поэтому, совсем неудивительно, что в некоторых местах планеты соль догадались применять в качестве денег.

В Эфиопии соль ценилась выше золота, и ее можно было обменять на что угодно, в том числе на невесту. Рассчитывались соляными слитками также в средневековой Европе и в Древней Руси.

Металлические кольца

Кольца из железа, меди и драгоценных металлов применялись в Западной Африке в качестве денег относительно недавно — еще в 1948 году.

Если железо и медь были предназначены для оплаты еды, инвентаря и услуг, то золотые серебряные кольца использовались лишь при покупке невольников и выкупе пленных.

Птичьи перья

Небольшие перья тропических птиц широко использовались в качестве монет у туземцев, населявших Соломоновы острова. Чтобы не растерять легкую валюту, ее склеивали или связывали в пучки и ленты. За перья можно было приобрести каноэ или копье, а при необходимости рассчитаться ими же с семьей невесты в качестве калыма.

Богатые островитяне отправлялись за покупками с целыми катушками перьев, сплетенных в прочные ленты. Такие деньги, тевау, были в ходу на островах Санта-Крус еще в середине XX столетия.

Чайные брикеты

Прессованные в кирпичи или круглые брикеты чайные листья ходили в древности в качестве денег в Индии, нескольких регионах Китая и на Тибете.

Чтобы исключить подделку, на их поверхности методом тиснения наносились различные знаки и гербы.

Каменные монеты Океании

Архипелаг Микронезия, состоящий из множества мелких вулканических островов разбросанных в одном из наиболее удаленных уголков Тихого океана. Но на маленьких островах некогда ходили очень большие деньги! Монеты микронезийцы вытесывали из вулканического туфа в виде жерновов разного размера.

На острове Яп эти деньги можно увидеть и сегодня — они неизменно привлекают туристов, которых угораздило забраться в такую даль. Самые большие монеты, называвшиеся здесь "раи", достигают веса 5 тонн, а самые мелкие — спокойно помещаются на ладони.