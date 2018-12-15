Кэтрин Шварценеггер и Звездный Лорд теперь вместе

Новости шоу бизнеса: Американский актер Крис Прэтт, заявил в Instagram об своих отношениях с дочерью Арнольда Шварценеггера.

Американский актер Крис Прэтт, получивший наибольшую популярность за роль в фильме "Стражи галактики", встречается с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Об этом Прэтт сообщил на своей странице в Instagram.

Актер обнародовал коллаж, на котором запечатлен вместе с Кэтрин. На снимках пара целуется, обнимется, смеется и позирует в смешных масках для лица.

"С днем рождения, шеф. Твоя улыбка освящает комнату. Я дорожу нашим временем, проведенным вместе. Благодарю Бога за то, что ты появилась в моей жизни. Благодарен тебе за смех, поцелуи, разговоры, походы, любовь и заботу", – говорится в подписи к фото.