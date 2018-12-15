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Кэтрин Шварценеггер и Звездный Лорд теперь вместе

Кэтрин Шварценеггер и Звездный Лорд теперь вместе
12:55 Сегодня Телеграф mignews.com.ual Фото:mignews.com.ua

Новости шоу бизнеса: Американский актер Крис Прэтт, заявил в Instagram об своих отношениях с дочерью Арнольда Шварценеггера.

Американский актер Крис Прэтт, получивший наибольшую популярность за роль в фильме "Стражи галактики", встречается с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Об этом Прэтт сообщил на своей странице в Instagram.

Актер обнародовал коллаж, на котором запечатлен вместе с Кэтрин. На снимках пара целуется, обнимется, смеется и позирует в смешных масках для лица.

 
 
 
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Happy Birthday Chief! Your smile lights up the room. I’ve cherished our time together. Thrilled God put you in my life. Thankful for the laughs, kisses, talks, hikes, love and care.

Публикация от chris pratt (@prattprattpratt)

"С днем рождения, шеф. Твоя улыбка освящает комнату. Я дорожу нашим временем, проведенным вместе. Благодарю Бога за то, что ты появилась в моей жизни. Благодарен тебе за смех, поцелуи, разговоры, походы, любовь и заботу", – говорится в подписи к фото.

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Все по теме:

Отношения, Арнольд Шварценеггер, Instagram, Коллаж, Любовь, Звездные пары., Стражи Галактики, Крис Прэтт, Кэтрин Шварценеггер.
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