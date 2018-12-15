Дженнифер Энистон хочет снова сыграть Рэйчел

Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала, кого бы хотела снова сыграть. В вечернем шоу Джеймса Кордена актриса рассказала, что хотела бы вернуться к образу Рэйчел, но этого не случится. Как объяснила звезда, проблема заключается в мужской части актерского состава. Оказывается, что сама Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс не против сняться в продолжении популярного сериала "Друзья". "В отличие от нас, наши коллеги-мужчины не обрадовались такой инициативе. Поэтому мы договорились сделать ремейк в стиле "Золотых девочек", – отметила Энистон. Напомним, что сериал "Друзья" шел с 1994 по 2004 год, приобрел статус культового и сделал актеров одними из самых высокооплачиваемых и популярных звезд того времени. С тех пор, как шоу закончилось, не раз появлялись слухи о полнометражных фильмах и новых сериях, но ни один из них так и не получил подтверждения.