Ким Кардашьян заступилась за мужа в конфликте с рэпером Дрейком

Новости шоу бизнеса: В последнее время отношения между двумя американскими рэперами, Канье Уэстом и Дрейком, стали еще более накаленными.

На днях в соцсетях разгорелась новая вспышка конфликта, в ходе которой за мужа заступилась звезда реалити Ким Кардашьян.

Пока наши читатели обсуждали сияющий образ Кайли Дженнер для фотосессии, супруг ее старшей сестры устроил настоящие разборки в Сети. В ночь на 14 декабря в Твиттере Канье Уэста появилось около 80 сообщений, адресованных рэперу Дрейку.

В одном из твитов Канье призвал Дрейка оставить его семью в покое и прекратить угрозы.

Этот человек звонил мне и угрожал. Если что-нибудь случится со мной или моей семьей, Дрейк, ты — главный подозреваемый, так что придержи язык.

Также он заявил, что Дрейк распускает фейковые слухи о его семье и пытается пропиариться за его счет. По словам Уэста, рэпер обязан ему своим успехом:

Это я проложил ему дорогу. Без Канье не было бы Дрейка, так что не смей мне угрожать.

Ким Кардашьян тоже решила вступить в перепалку и защитить отца своих детей. Знаменитость публично предупредила Дрейка, чтобы он оставил угрозы.

Кстати, ранее ходили слухи о романе рэпера Дрейка и Ким Кардашьян. Тогда пользователи решили, что Кики, о которой поет музыкант в песне In my Feelings, это и есть звезда реалити, но позже она опровергла эту информацию.