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Звездные братья и сестры, о родственных связях которых вы даже не подозревали (Фото)
Мы говорим о братьях и сестрах, которые являются нашими ближайшими родственниками, как по крови, так и по духу. И если в детстве братья и сёстры часто ссорятся и не могут поделить те или иные вещи, то становясь взрослыми, связь между ними крепнет, и они уже не представляют своей жизни друг без друга. Далее вас ждут фотографии знаменитостей с их братьями и сёстрами, о некоторых из которых вы узнаете впервые.
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