Оля Полякова поделилась воспоминаниями об аварии

Накануне новогодних праздников всегда обостряется ситуация на дорогах и погодные условия — не всегда главная причина. Кто-то попадает в аварию из-за рассеянности (думая не о дороге, а о подарках), кто-то травмируется из-за того, что не пристегнулся — банально волнуется о помятом платье.
Популярные украинские артисты приняли участие в новогодней социальной кампании, призывающей водителей и пассажиров пользоваться ремнем безопасности.
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Добрый вечер) Вчера приняла участие в фотосессии для замечательного социального проекта организованного Центром демократии и верховенства права (CEDEM), который должен помочь донести украинцам, что необходимо пристёгиваться ремнём безопасности каждый раз когда ты садишься в автомобиль, даже если ты едешь в праздничном фешн-луке на вечеринку. Лучше - пару лишних складок на одежде от ремня безопасности, чем ставить под риск свою жизнь! Пристегнутый ремень безопасности увеличивает шанс сохранить жизнь в случае аварии в два раза!!! Я считаю необходимым привлечь внимание общества к этой проблеме!
В проекте, реализованном Центром демократии и верховенства права приняли участие Оля Полякова, TAYANNA, Надя Дорофева, Даша Астафьева, Michelle Andrade.
В фотосессии, что сделали в рамках проекта, звезды позировали в нарядных мятых праздничных платьях (складки от ремня безопасности). Почему помятые? Цель организаторов было показать, что лучше пристегнуться и помять одежду, чем рисковать жизнью. Также, звезды рассказали ужасные истории, которые с ними случились на дороге из-за банальных пренебрежений правилами.