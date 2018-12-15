Оля Полякова поделилась воспоминаниями об аварии

Новости шоу бизнеса: Певицы Оля Полякова, Даша Астафьева, Надя Дорофеева, TAYANNA и Michelle Andrade призвали украинцев пристегиваться в авто и поделились личным печальным опытом лежания в больнице, после ДТП.

Накануне новогодних праздников всегда обостряется ситуация на дорогах и погодные условия — не всегда главная причина. Кто-то попадает в аварию из-за рассеянности (думая не о дороге, а о подарках), кто-то травмируется из-за того, что не пристегнулся — банально волнуется о помятом платье.

Популярные украинские артисты приняли участие в новогодней социальной кампании, призывающей водителей и пассажиров пользоваться ремнем безопасности.

В проекте, реализованном Центром демократии и верховенства права приняли участие Оля Полякова, TAYANNA, Надя Дорофева, Даша Астафьева, Michelle Andrade.

В фотосессии, что сделали в рамках проекта, звезды позировали в нарядных мятых праздничных платьях (складки от ремня безопасности). Почему помятые? Цель организаторов было показать, что лучше пристегнуться и помять одежду, чем рисковать жизнью. Также, звезды рассказали ужасные истории, которые с ними случились на дороге из-за банальных пренебрежений правилами.