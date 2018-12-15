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Новый год 2019: подборка оригинальных подарков для мужа

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Новый год 2019: подборка оригинальных подарков для мужа
16:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Классные новогодние и рождественские подарки мужу на 2019 год.

Нет ничего сложнее, чем выбрать подарок мужу. Но мы с уверенностью можем вам сказать, что лучший подарок – это тот, о котором давно мечтает ваш мужчина. Тот подарок, который наполнит его яркими эмоциями и станет для него самым важным. 

Удобные подарки

С традиционным джентльменским набором все ясно: рубашки, пояса, ножи разных видов, но в таких подарках нет фантазии. Если муж тяготеет к практичному подарку, постараемся извлечь из сюрприза пользу. Как он проводит вечера? Если лежит на диване с ноутбуком на животе, посмотрите, не слишком ли близко он расположен к розетке? Возможно, у ноутбука слабенький аккумулятор, и пора прикупить новое устройство. Может быть, нужен столик для ноутбука, чтобы супруг перешел в положение сидя. Или удобное кресло с подлокотниками и подголовником? Для мужчины с планшетом рекомендуем кожаный чехол-подставку. Так он приобретет мобильность и сможет передвигаться по квартире.

Что подарить мужу на Новый год: Полезные книги

 

Тем, кто на работе смотрит в монитор, полезно отвлечься, поговорить с живыми людьми, почитать настоящую книгу. К радикальным способам коррекции личности относятся обучающие книги. Например, "Как накормить мужа?" (Татьяна Мараховская, "АСТ", 175 грн). Такую книгу можно превратить в ролевую игру. Муж выбирает понравившуюся картинку, а вы готовите. Но сначала он читает список ингредиентов и идет за ним и в магазин. Вообще в каждом мужчине спит повар, надо только правильно его разбудить. Этому и учит "голый" повар Джейми Оливер: "Министерство питания. Любого можно научить готовить за 24 часа", "Обеды за 30 минут от Джейми", "Моя Италия". Есть мужские книги "Кулинарные секреты итальянской мамы" Эллы Мартино или "Рецепты здоровья и долголетия" Лиэнн Кэмпбелл. Кулинарная книга – это мотиватор, красивая картинка, на которой сразу виден результат и подробный алгоритм. Быть такого не может, чтобы у вашего мужа не получилось приготовить ужин с такой книгой.

Подарок мужу на Новый год 2019: Бытовые приборы

 

Как известно, женщины в подарке видят месседж. Она ждет любви – а ты ей хлебопечку. Раз мужчины устроены правильно, и видят в предмете сам предмет, можно подарить им полезный девайс. К примеру, кофе-машину или мультиварку с набором простых рецептов. Это же удивительно, как мужчина, не выпускающий мышку из рук и с закрытыми глазами нажимающий клавиши на клавиатуре, впадает в ступор при виде трех кнопок стиральной машины. С фобиями надо бороться. К кофе-машине должен прилагаться кофе, красивые чашечки и поднос. Набор инструментов, электродрель или перфоратор – весьма полезные вещи, но если вы дарите с намеком, то будьте уверены: намеков здесь не понимают.

Подарок мужу на Новый год 2019: Полезные вещи

Полезность вещи определяется неизбежностью покупки. Все равно нужен костюм, значит можно пойти и выбрать. К полезным относят одеколон, теплую одежду, качественное термобелье, красивый свитер. А можно отнести силовой тренажер, велодорожку, набор для сауны и комплект полотенец для тренировки. Курильщик оценит трубку или машинку для сворачивания сигарет, ценитель хорошего спиртного порадуется бутылке виски или хорошего коньяка. Запомните: носкам, трусам, перчаткам и прочей мелочи под елкой не место. Польза от подарка должна быть осязаемой и заметной.

Что подарить мужу: Новые впечатления

 

Подразумевает совместный поход куда угодно: в бильярд, театр, каток, боулинг, танец для двоих (если понравится можете вместе посещать занятия), дегустация виски, купание с дельфинами, тайский массаж, банная зона. Если есть затруднения с выбором, можно купить подарочный сертификат на двоих, а супруг сам выберет вид удовольствия. Можете рассмотреть вариант небольшой экскурсии или выезд на дачу. Тот, кто хоть раз встречал Новый год на природе, согласится – это незабываемые впечатления.

Что подарить мужу на Новый год: Планы на будущее 

Можно выбрать стильный ежедневник: от Ицхака Пинтосевича, "Дневник успешного человека" Александра Левитаса, ежедневник по методу Глеба Архангельского или Стивена Кови. Это не просто записные книжки, а системы управления временем. Можете заранее вписать в них обязательные для вашей семьи пункты, поездки, встречи. Можно их сразу озвучить в виде пожеланий или тостов. Ведь Новый год 2019 начинается не с подарка, а с праздничной атмосферы, хорошего настроения, нарядного стола и вкусной еды. Конечно, вы приготовите любимые блюда своего мужа, сделаете прическу, наденете красивое платье и ровно в полночь с первым бокалом шампанского и радостными надеждами встретите Новый год 2019.

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