Звезда "Властелина колец" Лив Тайлер появилась в откровенной фотосессии

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Лив Тайлер снялась для рекламы бренда нижнего белья "Triumph Essence Lingerie".

41-летняя голливудская актриса Лив Тайлер, которая за последнее время не так уж и часто появляется на публичных мероприятиях, решила напомнить о себе эффектными фото.

Дело в том, что звезда "Властелина колец" Лив Тайлер решила посвятить себя семейной жизни. Знаменитость состоит в браке с британским спортивным агентом Дейвом Гарднером, пара воспитывает двоих детей.

Однако, актриса все-таки не забывает о том, что она звезда и за ее жизнью следят миллионы поклонников. Вероятно, Лив поняла, что с такой "активностью" в соцсетях фанаты скоро забудут о ней, поэтому решила разбавить ленту пикантными фото.

На свежих кадрах голливудская знаменитость позировала в темно-красном шелковом белье. Кроме того, в кадре Тайлер предстала в черном комлекте с красочным принтом.

Пользователи в комментариях отметили, что знаменитость выглядит очень хорошо, также фанаты похвалили Тайлер за то, что она не забывает о своих формах и часто занимается в спортзале, что дает о себе знать.