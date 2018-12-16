В Сети обсуждают похудение Селин Дион В Сети обсуждают новые снимки Селин Дион. Артистка встревожила поклонников сильным похудением. В свои 50 лет Селин Дион может похвастаться прекрасной физической формой, ведь она ведет активный образ жизни. Многие восхищаются стройной и подтянутой фигурой Селин. Однако в последнее время поклонники стали переживать за здоровье артистки.