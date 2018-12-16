Ирина Шейк продемонстрировала роскошный образ в Мадриде

Новости шоу бизнеса: Известная российская модель Ирина Шейк появилась на открытии магазина испанского бренда Porcelanosa в Мадриде.

На западе 32-летняя модель продемонстрировала стильный наряд, которым лишь подчеркнуло безупречную фигуру. Для вечернего выхода Ирина Шейк надела черное бархатное платье-миди от Fendi с широкими рукавами с внутренними разрезами и глубоким декольте. Роскошное платье, украшенное пайетками, звезда дополнила ботфортами в тон.

Напомним, недавно Ирина призналась, что ее жизнь не так идеальна.

"Когда я не на съемках, я хочу быть обычным человеком, потому что я обычный человек. Я хочу быть самой собой. Не хочу, чтобы меня судили по одежде, сочетающейся или нет. Я чувствую себя комфортно, когда ношу кроссовки и спортивные штаны. А еще я тот человек, у которого тысяча дел утром", - поделилась Шейк на презентации своей совместной коллекции с брендом Ellen Tracy.

"Я мама, которая всегда все проверяет, я очень строга к себе. Я чувствую вину перед своей дочерью. У всех есть это чувство. Время проходит так быстро, поэтому нужно стараться жить здесь и сейчас", - призналась звезда.