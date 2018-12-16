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Вероника Дидусенко выходит замуж

Вероника Дидусенко выходит замуж
12:37 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Возлюбленный сделал ей предложение во время романтического ужина на одном из живописных курортов Таиланда.

Мисс Украина-2018 Вероника Дидусенко, которая утратила свой титул из-за наличия ребенка, получила предложение от своего бойфренда, основателя и управляющего партнера CFC Consulting Геннадия Курочки.

В Instagram первая красотка страны опубликовала фото кольца, которое она получила от будущего супруга во время отпуска в Таиланде. "Я сказала: "Да!"– эмоционально написала Вероника Дидусенко.

Модель поделилась с подписчиками блога, что возлюбленный сделал ей предложение во время романтического ужина на одном из живописных курортов Таиланда. Дидусенко показала крупным планом кольцо, которое она получила по случаю помолвки. Киевлянка опубликовала несколько фото, на которых она излучает счастье и любовь.

Напомним, Веронику Дидусенко лишили короны "Мисс Украина-2018", однако девушка с решением оргкомитета конкурса оказалась не согласна и отказываться от титула добровольно не собиралась.

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Все по теме:

Модель, Замужество, Невеста, Фото, Кольцо, Мисс Украина 2018, Вероника Дидусенко.
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