Принц Гарри и Меган Маркл встретят Рождество без Уильяма и Кейт

Однако принц Гарри может нарушить семейную идиллию, проигнорировав знаменитые Boxing Day shoot. Ежегодно перед новогодними праздниками члены королевской семьи отправляются на охоту в Сандрингем. Отдых вероятно пройдет без принца Гарри.
Причиной игнорирования семейной традиции стала беременная Меган Маркл, которая выступает против насилия над животными. Герцогиня Сассекская свое время отказалась от ношения меха и призвала всех присоединиться к такой акции. Чтобы не огорчать свою жену, принц Гарри не присоединится к своему отцу и брату на охоте.
По словам инсайдеров, это не впервые внук королевы Елизаветы II нарушает семейные традиции из-за герцогини Сассекской. Такое поведение принца Гарри успело обострить конфликт. Не в пользу это и самой Меган, к которой могут относиться, как к угрозе королевской идиллии.
Уильям видит в этом еще один пример того, что его брат отстранился от семьи вместе со своей новой женой, – отметил инсайдер.
С момента бракосочетания принц Гарри очень изменился. Так, на церемонии свадьбы близкого друга Тома Инскипа герцог Сассекский с женой первыми покинули праздник. Кроме этого, внук Ее Величества изменил свой рацион, добавив больше вегетарианских блюд, и пополнил гардероб эко-брендами.