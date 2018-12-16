Оля Фреймут призналась, что раньше боялась выйти замуж

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заинтриговала поклонников в Instagram заметкой, в которой призналась, что раньше боялась выйти замуж. На снимке Оля позирует в халате с полотенцем на голове, но с изысканным вечерним макияжем с акцентом на красные губы. Телеведущая также добавила, что это фото сделала ее младшая дочь Евдокия, которая родилась 28 июня 2017 года.
"В школе я думала, что замуж не выйду. Мне всегда хотелось свободы. Помню, делилась с подругами страхами: как утром проснуться – и без макияжа, заспаной? Теперь удивляюсь, какой другой была", – призналась телеведущая.
Переглянути цей допис в Instagram
В школі я думала , що заміж не вийду. Мені завжди хотілося свободи .Пам’ятаю , ділилася з подругами страхами : як вранці прокинутися - і без макіяжу , заспаною? Тепер дивуюся , якою іншою була ... Це фото зробила перед виходом на забаву. Євдокія довго намагалася відколупати мої напомаджені калинові губи).
Напомним, Оля Фреймут замужем за генеральным директором "Нового канала" Володимором Локотком, которому родила двоих детей – мальчика Валерия и девочку Евдокию. Также у Ольги есть старшая дочь, 12-летняя Злата Митчелл.