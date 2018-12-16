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Оля Фреймут призналась, что раньше боялась выйти замуж

Оля Фреймут призналась, что раньше боялась выйти замуж
20:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ольга Фреймут опубликовала новое яркое фото на своей странице в Instagram, в подписи к которой рассказала, что в школьные годы думала, что никогда не выйдет замуж.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заинтриговала поклонников в Instagram заметкой, в которой призналась, что раньше боялась выйти замуж. На снимке Оля позирует в халате с полотенцем на голове, но с изысканным вечерним макияжем с акцентом на красные губы. Телеведущая также добавила, что это фото сделала ее младшая дочь Евдокия, которая родилась 28 июня 2017 года.

"В школе я думала, что замуж не выйду. Мне всегда хотелось свободы. Помню, делилась с подругами страхами: как утром проснуться – и без макияжа, заспаной? Теперь удивляюсь, какой другой была", – призналась телеведущая.

Напомним, Оля Фреймут замужем за генеральным директором "Нового канала" Володимором Локотком, которому родила двоих детей – мальчика Валерия и девочку Евдокию. Также у Ольги есть старшая дочь, 12-летняя Злата Митчелл.

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Instagram, Личная Жизнь, Телеведущая, Ольга Фреймут, Володимир Локотко.
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