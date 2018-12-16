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Сергей Притула показал семейное фото со своим братом

Сергей Притула показал семейное фото со своим братом
21:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущий Сергей Притула опубликовал в Instagram фото с братом Василием.

37-летний известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула сделал поклонникам в социальных сетях приятный сюрприз, показав семейное фото с братом Василием. Новое фото телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram.

"После концертов в Тернополе, согласно многолетней традиции, утренний кофе с братом. А уже после него выезд на Хмельницкий. Тур продолжается!"– говорится в подписи.

Чаще всего Сергей показывает поклонникам те фотографии, которые касаются его работы. Однако уникальный семейный кадр понравился пользователям в сети и собрал более 70 тысяч лайков за два дня.

 

"Как же вы похожи. Как приятно наблюдать, что традиция является традицией. Брат за брата", "Сходство с братом невероятное", "Очень похожие", "Красивые парни" – пишут поклонники, которые отметили сходство между братьями.

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Instagram, Фото, Телеведущий, Сергей Притула, брат Сергея Притулы.
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