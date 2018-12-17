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Мисс Вселенная 2018: названо имя победительницы конкурса

Мисс Вселенная 2018: названо имя победительницы конкурса
08:32 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018" стала представительница Филиппин Катриона Грэй.

16 декабря в Бангкоке (Таиланд) состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018". В этом году титул самой красивой девушки получила 24-летняя филиппинка Катриона Грэй. Катриона стала четвертой участницей от этой страны, завоевавшей титул "Мисс Вселенная". Грэй получила корону от победительницы прошлого года Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР.

Катриона занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также волонтерит как помощница учителя в организации Young Focus.

Вице-мисс конкурса "Мисс Вселенная 2018" стала представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

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Украину на престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018" представила 23-летняя одесситка Карина Жосан.

 
 
 
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#MissUniverse 2018 Preliminary Competition. Miss Ukraine Universe Karina Zhosan. Як вам виступ Каріни Жосан?

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe)

Стоит отметить, что в этом году международный конкурс красоты "Мисс Вселенная 2018" прошел в 67-й раз и в нем приняли участие девушки с 94 стран.

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Филиппины, Венесуэла, Мисс Вселенная, Победительница, Конкурс красоты, Альманах 2018, Мисс Вселенная 2018, Карина Жосан, Катриона Грэй, Стефани Гутьеррес.
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