Мисс Вселенная 2018: названо имя победительницы конкурса

16 декабря в Бангкоке (Таиланд) состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018". В этом году титул самой красивой девушки получила 24-летняя филиппинка Катриона Грэй. Катриона стала четвертой участницей от этой страны, завоевавшей титул "Мисс Вселенная". Грэй получила корону от победительницы прошлого года Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР.
Катриона занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также волонтерит как помощница учителя в организации Young Focus.
Вице-мисс конкурса "Мисс Вселенная 2018" стала представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.
Miss Universe 2018 is... PHILIPPINES! pic.twitter.com/r2BkN8JpXh
— Miss Universe (@MissUniverse) 17 декабря 2018 г.
Украину на престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018" представила 23-летняя одесситка Карина Жосан.
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#MissUniverse 2018 Preliminary Competition. Miss Ukraine Universe Karina Zhosan. Як вам виступ Каріни Жосан?
Стоит отметить, что в этом году международный конкурс красоты "Мисс Вселенная 2018" прошел в 67-й раз и в нем приняли участие девушки с 94 стран.