Мисс Вселенная 2018: названо имя победительницы конкурса

Новости шоу бизнеса: Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018" стала представительница Филиппин Катриона Грэй.

16 декабря в Бангкоке (Таиланд) состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018". В этом году титул самой красивой девушки получила 24-летняя филиппинка Катриона Грэй. Катриона стала четвертой участницей от этой страны, завоевавшей титул "Мисс Вселенная". Грэй получила корону от победительницы прошлого года Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР.

Катриона занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также волонтерит как помощница учителя в организации Young Focus.

Вице-мисс конкурса "Мисс Вселенная 2018" стала представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

Украину на престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018" представила 23-летняя одесситка Карина Жосан.

Стоит отметить, что в этом году международный конкурс красоты "Мисс Вселенная 2018" прошел в 67-й раз и в нем приняли участие девушки с 94 стран.