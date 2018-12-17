Звезда "Первого Мстителя" Эмили ВанКэмп вышла замуж

Звезды сериала "Реванш" повторили судьбу своих персонажей и поженились. 32-летняя Эмили ВанКэмп, знакомая зрителям по серии супергеройских блокбастеров "Первый Мститель", и 30-летний Джошуа Боуман обменялись брачными клятвами на Багамах в минувшие выходные. Фотографиями с прошедшей свадебной церемонии актриса поделилась с подписчиками в Instagram.
"Спасибо всем нашим родным и друзьям, которые отпраздновали этот день вместе с нами. Мы бесконечно благодарны всем вам", - подписала ВанКэмп свадебный снимок, на котором новоиспеченные молодожены стоят в дверях церкви.
Отдельную благодарность актриса выразила дизайнеру Леле Роуз и всей ее команде за создание ее подвенечного платья. Поклонники и коллеги по съемочной площадке поздравили влюбленных, пожелали им семейного счастья и в шутку припомнили их женатых персонажей из сериала "Реванш".
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На протяжении семи лет отношений Эмили ВанКэмп и Джошуа Боуман старались не комментировать личную жизнь, но в мае 2017 года актриса сообщила о помолвке, выложив фото с обручальным кольцом в Instagram.
В январе этого года звезда рассказала журналу People, что они с женихом не спешили со свадьбой и были слишком заняты рабочими проектами, из-за которых времени на подготовку к церемонии не хватало. Эмили снималась в сериале «Резидент», а Джошуа – в новом фильме Карен Монкрифф. Однако влюбленные все-таки дошли до алтаря, и теперь поклонники ждут пополнения в семействе, ведь ВанКэмп не раз признавалась, что мечтает стать матерью.