Звезда "Первого Мстителя" Эмили ВанКэмп вышла замуж

Новости шоу бизнеса: Канадская актриса, известная по роли Шэрон Картер в "Первом Мстителе", вышла замуж за актера Джошуа Боумана.

Звезды сериала "Реванш" повторили судьбу своих персонажей и поженились. 32-летняя Эмили ВанКэмп, знакомая зрителям по серии супергеройских блокбастеров "Первый Мститель", и 30-летний Джошуа Боуман обменялись брачными клятвами на Багамах в минувшие выходные. Фотографиями с прошедшей свадебной церемонии актриса поделилась с подписчиками в Instagram.

"Спасибо всем нашим родным и друзьям, которые отпраздновали этот день вместе с нами. Мы бесконечно благодарны всем вам", - подписала ВанКэмп свадебный снимок, на котором новоиспеченные молодожены стоят в дверях церкви.

Отдельную благодарность актриса выразила дизайнеру Леле Роуз и всей ее команде за создание ее подвенечного платья. Поклонники и коллеги по съемочной площадке поздравили влюбленных, пожелали им семейного счастья и в шутку припомнили их женатых персонажей из сериала "Реванш".

Переглянути цей допис в Instagram 12.15.18 Допис, поширений Emily VanCamp (@emilyvancamp) 16 Гру 2018 р. о 5:20 PST

Переглянути цей допис в Instagram Thank you to all of our friends and family who made their way to celebrate with us! We are eternally grateful. And to @lelarose and your incredible team for creating my dream dress... Thank you times a million

На протяжении семи лет отношений Эмили ВанКэмп и Джошуа Боуман старались не комментировать личную жизнь, но в мае 2017 года актриса сообщила о помолвке, выложив фото с обручальным кольцом в Instagram.

В январе этого года звезда рассказала журналу People, что они с женихом не спешили со свадьбой и были слишком заняты рабочими проектами, из-за которых времени на подготовку к церемонии не хватало. Эмили снималась в сериале «Резидент», а Джошуа – в новом фильме Карен Монкрифф. Однако влюбленные все-таки дошли до алтаря, и теперь поклонники ждут пополнения в семействе, ведь ВанКэмп не раз признавалась, что мечтает стать матерью.