Елена Кравец заявила, что идет в президенты

Новости шоу бизнеса: Пока Владимир Зеленский колебался и набивал себе цену как кандидат в президенты, его более проворная коллега Елена Кравец уже приняла решение по этому вопросу.

В последнем выпуске Женского квартала, Елена Кравец заявила, что в президенты лучше пойдет она, а не Владимир Зеленский. Она посетовала, что все внимание по выборам захватил Зеленский, который, к слову так и не определился, идти ему в президенты, или и в "Квартале" остаться.

"Почему никто не спрашивает, иду ли я? Вы же видели рейтинги. Там на первом месте идет Тимошенко, на втором кое-то из "Квартала". А я, получается, как бы и Тимошенко, и как бы кое-то из "Квартала". А рейтинги, они же сумируются? Я столько лет играю Тимошенко, что у меня начались фантомные амбиции", - сказала Кравец.

Она добавила, что пока не знает, как сказать об этом Вове Зеленскому - он по поводу себя еще не определился, но по поводу Лены определится.

Тут на сцене появился Зеленский - Лена внезапно испугалась, сказав, что думала, что Зеленский на концерте в Черкассах. "Мне сказали, что ты идешь, и я пришел. Прямо из Черкасс пешком", - объяснил он.