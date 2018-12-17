Елизавета II нашла недостатки в Кейт Миддлтон

Новости шоу бизнеса: Елизавета II нашла в герцогине некоторые недостатки, несмотря на репутацию идеальной супруги и матери.

У 92-летней Елизаветы II были серьезные сомнения по поводу возлюбленной своего внука Кейт Миддлтон. По крайней мере, так пишет в своей книге "Создание королевского романа" журналистка Кэти Николл.

Так, прежде всего королеву не устраивало, что у Кейт нет работы. А так как сама Елизавета II, несмотря на возраст, одна из самых трудолюбивых членов королевской семьи, то для нее было неприемлемо то, что у будущего члена британской монархии нет постоянной работы.

"Королева считала, что Кейт Миддлтон должна непременно иметь работу и полную трудовую занятость прежде, чем будет объявлено об их помолвке с Уильямом", - написала Николл в книге.

Журналистка также оставила в своем сборнике язвительную цитату источника, который пожелал остаться анонимным: "Переезд из одного пятизвездочного курорта в другой не является хорошей рекомендацией для молодой женщины, которой, возможно, сужденной стать королевой".