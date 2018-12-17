Меган Маркл получила неприятное прозвище от членов королевской семьи

Новости шоу бизнеса: Как оказалось, далеко не все при королевском дворе в Великобритании в таком восторге от Меган Маркл, как публика.

Все чаще в прессе появляются сообщения о том, что у новоиспеченной герцогини Сассекской проблемы в отношениях с родственниками. И теперь стало известно, какое новое прозвище появилось у жены принца Гарри. Ввиду того, что все чаще в прессе появляются сообщение о скандалах из-за Меган Маркл, инсайдеры рассказали о том, как на самом деле относятся во дворце к герцогине Сассекской.

Так, источники утверждают, что изначально принц Уильям был против свадьбы брата с Меган и считает ее "артисткой, ставшей королевской особой".

На волне новостей о том, что от Меган уходит еще одна помощница, стало известно, что не любит новоиспеченную герцогиню не только принц Уильям и Кейт Миддлтон, но и герцогиня Камилла Паркер-Боулз. Ее раздражает своенравное поведение Меган — вспомнить только недавнее троекратное нарушение протокола.

"Камилла с удивлением наблюдала за поведением Меган в течение длительного времени. Но ее появление на премии The Fashion Awards стало последней каплей. Камилла возмущена тем, что Меган снова нарушила все королевские правила и думает, что ей это сойдет с рук. Она считает своим долгом поставить Меган на место, если не выгнать ее из королевской семьи".

И с каждым днем ситуация только накаляется, ведь беременная Меган Маркл привлекает к себе все больше внимания, а другим обитателем дворца это очень не нравится. "Многие члены королевской семьи очень беспокоятся о будущем, в первую очередь потому, что Меган упряма и неконтролируема".