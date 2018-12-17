Виктория Бекхэм удалила все татуировки, связанные со звездным мужем

Новости шоу бизнеса: В последнее время ходят слухи о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм находятся на грани развода.

Супруги не раз доказывали обратное совместными поездками и трогательными фотографиями, но недавно бывшая вокалистка Spice Girls вновь заставила поклонников понервничать и подогрела слухи о скором разводе. На прошедшей премии British Fashion Awards все заметили, что Виктория удалила татуировку, посвященную своему мужу.

С 2009 года спину звезды украшала надпись на иврите, которая переводилась как "мой мужчина принадлежит мне, а я принадлежу своему мужчине". Такая же татуировка есть и у Дэвида на левой руке.

На фото с последних публичных выходов Виктории видно, что надпись практически исчезла. Вместе с ней певица удалила и другие татуировки на запястьях, которые тоже посвятила своему браку: дату венчания, инициалы супруга и надпись De Integro (Заново). Журналисты и многие поклонники четы Бекхэмов восприняли это как доказательство разлада в семье.

А вот близкие к звезде источники сообщили, что сводить татуировки Виктория начала давно. Ее решение, по их словам, связано с желанием выглядеть элегантнее, в то время как тату удешевляли ее образ. Звезда является лицом своего модного бренда, поэтому не может позволить себе носить на теле рисунки, портящие ее внешний вид. И хотя часть поклонников осталась при своем мнении, на мероприятия чета Бекхэмов все еще приходит вдвоем и вместе с детьми выглядит счастливой семьей.