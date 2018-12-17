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Украинские телеведущие рассказали, что находили под подушками в День святого Николая

Украинские телеведущие рассказали, что находили под подушками в День святого Николая
21:43 Сегодня Телеграф lux.fm

Новости шоу бизнеса: Педан и Притула рассказали, о каких подарках на зимние праздники мечтали звезды в детстве.

Зимние праздники всегда возвращают нас в детство. Что ни говори, а так сладко было находить утром рождественские и новогодние подарки. Накануне Дня святого Николая (19 декабря) ведущие Нового канала рассказали, о каких презентах мечтали и какие обычно получали.

Сергей Притула получал носки: "В моем детстве все было максимально просто: соглашение со святым Николаем долгосрочное, пролонгация происходит каждое 19 декабря. Условия контракта очень просты: ты ведешь себя вежливо целый год, и тогда святой Николай должен положить тебе что-то под подушку. В моем детстве то обычно были конфеты, мандарины и ... носки. Да! У меня было такое детство, когда и носки считались роскошным подарком. А вот если ты вел себя невежливо, то тебе под подушку Николай должен был принести розгу. Кстати, розгу под подушкой я не находил никогда, потому что я всегда был вежлив".

А вот Александр Педан мечтал найти под подушкой конструктор Lego: "Помню, в детстве отец моего лучшего друга работал с немцами, и те ему передали для сына конструктор Lego. С тех пор каждый День святого Николая я мечтал о таком же подарке. А учитывая то, что вырос я в Советском Союзе, достать конструктор было просто нереально. Поэтому сейчас жду не дождусь, когда Марчику станет интересно Lego, и мы будем складывать его вместе с ним".

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Все по теме:

Подарки, Признание, Телеведущие, Александр Педан, Сергей Притула, День Святого Николая 2018:, Подарки под подушкой.
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