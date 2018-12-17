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Кейт Миддлтон подозревают в четвертой беременности

Кейт Миддлтон подозревают в четвертой беременности
21:52 Сегодня Телеграф hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Кенсингтонский дворец прокомментировал слухи о четвертой беременности Кейт Миддлтон.

В мае Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз, родив своему супругу, принцу Уильяму, сына Луи. С тех пор прошло всего несколько месяцев и сама герцогиня только вышла из декрета, а в СМИ уже стали поговаривать о ее четвертой беременности.

Так, последнюю неделю западная пресса обсуждала возможное пополнение в семье герцогов Кембриджских. И вот впервые Кенсингтонский дворец пролил свет на ситуацию.

Стало известно, что представители Кэтрин и Уильяма дали неоднозначный ответ. Они не стали опровергать слухи, но подчеркнули, что если бы герцогиня действительно была беременна, то сообщили бы об этом в официальном заявлении.

Впрочем, поклонники уверены, в 2019 году Миддлтон станет мамой в четвертый раз. Мол, она скрывает свое положение, чтобы не отвлекать внимание от беременности Меган Маркл.

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Все по теме:

Принц Уильям, Беременность, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Герцогиня.
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