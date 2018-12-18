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Маша Ефросинина поделилась секретом своей красоты

Маша Ефросинина поделилась секретом своей красоты
12:35 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала в Instagram, как ей удается оставаться в форме.

Маша Ефросинина, не так давно показавшая свой модный зимний "лук", порадовала подписчиков своей странички в Instagram новым снимком и некоторыми секретами.

На фото Маша запечатлена в белой рубашке с бантом и с очень красивой укладкой. Выглядит популярная телеведущая более, чем отлично. А что ей в этом помогает, Маша рассказала ниже.

"С детства мама меня учила не выходить из дому, пока не понравишься себе в зеркале! Однако в последнее время по утрам из зеркала на меня смотрит усталый выхухоль. Поэтому расход патчей увеличился, кофе в меня поступать стало больше. Добавила в рацион витамин D и Omega3", – отметила Ефросинина.

 
 
 
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С детства мама меня учила не выходить из дому, пока не понравишься себе в зеркале! Однако в последнее время по утрам из зеркала на меня смотрит усталый выхухоль. Поэтому расход патчей увеличился ( обожаю Talika , Esthederm и La Biosthetique); кофе в меня поступать стало больше( пью сейчас Yellow place ); добавила в рацион витамин D и Omega3 ; ну, и целую руки всем моим Бьюти мастерам! Фото и укладка @g.bar.kiev Make up @myshura_olga

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала милый снимок с мужем, сделанный во время их возвращения из Нью-Йорка. А также примерила образ роковой женщины, надев золотистый брючный костюм. По словам Ефросининой, она бы себя в таком очень боялась.

 

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Все по теме:

Здоровье, Instagram, Секреты красоты, Телеведущая, Маша Ефросинина.
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