Маша Ефросинина поделилась секретом своей красоты

Новости шоу бизнеса: Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала в Instagram, как ей удается оставаться в форме.

Маша Ефросинина, не так давно показавшая свой модный зимний "лук", порадовала подписчиков своей странички в Instagram новым снимком и некоторыми секретами.

На фото Маша запечатлена в белой рубашке с бантом и с очень красивой укладкой. Выглядит популярная телеведущая более, чем отлично. А что ей в этом помогает, Маша рассказала ниже.

"С детства мама меня учила не выходить из дому, пока не понравишься себе в зеркале! Однако в последнее время по утрам из зеркала на меня смотрит усталый выхухоль. Поэтому расход патчей увеличился, кофе в меня поступать стало больше. Добавила в рацион витамин D и Omega3", – отметила Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала милый снимок с мужем, сделанный во время их возвращения из Нью-Йорка. А также примерила образ роковой женщины, надев золотистый брючный костюм. По словам Ефросининой, она бы себя в таком очень боялась.