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Певица Зианджа показала в Instagram свои детские снимки

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Певица Зианджа показала в Instagram свои детские снимки
13:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица-трансгендер Зианджа опубликовала в Instagram-Stories свои детские фото.

Украинская трансгендерная певица Зианджа в stories Instagram обнародовала свои детские снимки, на которых запечатлена еще будучи мальчиком.

Зианджа начинала карьеру как Борис Апрель (настоящая фамилия Круглов) - участник проектов "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал", а также шоу "Голос". Он ушел со сцены 10 лет назад. В 2014 году молодой человек сменил пол.

И хоть пока Заинджа не порадовала публику собственными треками, интерес к ней наоборот растет. Боле того, о Зиандже даже шутят и вспоминают на популярных юмористических шоу. Так, образ певицы стал предметом для шуток в шоу "Лига Смеха" и очередном выпуске "95 квартала". Но это очень оскорбило Заинджу.

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Все по теме:

Instagram, Певица, Голос країни, Детские фото, Борис Апрель, Трансгендер, Зианджа.
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