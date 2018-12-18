Певица Зианджа показала в Instagram свои детские снимки

Новости шоу бизнеса: Украинская певица-трансгендер Зианджа опубликовала в Instagram-Stories свои детские фото.

Украинская трансгендерная певица Зианджа в stories Instagram обнародовала свои детские снимки, на которых запечатлена еще будучи мальчиком.

Зианджа начинала карьеру как Борис Апрель (настоящая фамилия Круглов) - участник проектов "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал", а также шоу "Голос". Он ушел со сцены 10 лет назад. В 2014 году молодой человек сменил пол.

И хоть пока Заинджа не порадовала публику собственными треками, интерес к ней наоборот растет. Боле того, о Зиандже даже шутят и вспоминают на популярных юмористических шоу. Так, образ певицы стал предметом для шуток в шоу "Лига Смеха" и очередном выпуске "95 квартала". Но это очень оскорбило Заинджу.