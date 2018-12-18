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Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые показали новорожденного сына

Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые показали новорожденного сына
15:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Муж телеведущей Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов опубликовал в Instagram семейное видео.

Украинская ведущая Регина Тодоренко и ее супруг, российский певец Влад Топалов, впервые показали своего новорожденного сына.

Так, Топалов опубликовал на своей странице в Instagram семейное видео из авто, на котором "засветилась" Регина и младенец, укутанный в одеяло.

Муж Тодоренко повернул камеру на заднее сидение авто, где и лежал малыш, которого пара никому еще не показывала. "Семейные поездочки и песенки", - коротко подписал ролик новоиспеченный папа.

 
 
 
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Семейные поездочки и песенки #vtteam #vladtopalov #владтопалов #владтопаловтамгдеты #тамгдеты @reginatodorenko

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Напомним, 5 декабря Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.

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Ребенок, Instagram, Видео, Сын, Телеведущая, Певец, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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