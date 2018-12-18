Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые показали новорожденного сына

Украинская ведущая Регина Тодоренко и ее супруг, российский певец Влад Топалов, впервые показали своего новорожденного сына.
Так, Топалов опубликовал на своей странице в Instagram семейное видео из авто, на котором "засветилась" Регина и младенец, укутанный в одеяло.
Муж Тодоренко повернул камеру на заднее сидение авто, где и лежал малыш, которого пара никому еще не показывала. "Семейные поездочки и песенки", - коротко подписал ролик новоиспеченный папа.
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Напомним, 5 декабря Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.