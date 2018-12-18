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Новый Год с точки зрения пессимиста
Мы подобрали для вас несколько причин, почему Новый Год - это худший праздник в году. На первый взгляд: блестящие наряды, веселые вечеринки и новые начинания - звучит потрясающе. Но вспомните, когда в последний раз вам на самом деле было весело в самый большой праздник года? От переполненных и завышенных цен на бары до похмелья — вот причины, по которым можно считать Новый год не таким уж хорошим праздником.
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