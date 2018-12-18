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Финалисты "МастерШеф" 8 связали себя узами брака

Финалисты &quot;МастерШеф&quot; 8 связали себя узами брака
16:45 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Владислав Мицкевич неожиданно сделал Элине Павленко предложение.

Финалисты шоу "МастерШеф" на канале СТБ Элина Павленко и Владислав Мицкевич еще во время съемок проекта начали встречаться.

13 декабря Элина отпраздновала свой 20-й день рождения. И прямо на праздновании Влад решил сделать своей любимой предложение. Элина не могла сдержать слез, и, конечно, сказала "да!

"С самого начала мы начали дружить. Меня очень подкупало его чувство юмора и его харизма. А я обожаю, когда меня смешат. Спустя время я начала замечать его внешность, его характер, да абсолютно все его достоинства. И вот я поняла, что я начинаю влюбляться... А он мне часто делал комплименты. Но я совсем не предавала этому значения. Потом мы начали проводить все свободное время вместе. И однажды к нам приехали снимать "Фильм о фильме" мы шли на съемку, стали возле двери и поцеловались.. Боже мой, у меня до сих пор идут мураши по коже., когда я вспоминаю этот момент. Каждый день, находясь с ним рядом, я понимаю, как много он значит в моей жизни. Каждую минуту, я понимаю, как я его ценю", – рассказывает Элина.

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Все по теме:

Свадьба, Участники, Предложение, Финалисты, Мастер Шеф 8, Владислав Мицкевич, Элина Павленко.
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