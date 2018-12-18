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14 причин радоваться зиме в 2019 году (Фото)

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14 причин радоваться зиме в 2019 году (Фото)
16:48 Сегодня Телеграф adme.ru adme.ru

Новости шоу бизнеса: Казалось бы, чему радоваться: холод, метель, гололедица, темнеет рано. Но поверьте, после просмотра этих комиксов, вы влюбитесь в зиму.

Зима дарит нам так много счастливых моментов! Аромат хвои и мандаринов буквально витает в воздухе, а новогодние праздники даже самых закоренелых скептиков способны превратить в настоящих романтиков. А еще зимой в нас часто просыпается милый шаловливый ребенок, который готов слепить самого крутого снеговика и съехать с горки на целлофановом пакете. Да, ребенку 32, ну и что с того?

Если вы вдруг надумали впасть в депрессию из-за холода, слякоти или километровых пробок, советуем вам прочесть эту статью, улыбнуться и взять на вооружение пару-тройку наших советов. Ведь зима — это действительно здорово.

 Семейное положение девушки определяется буквально за полсекунды

На улице можно увидеть собственное дыхание, и порой оно принимает самые причудливые формы

Зимой можно выпивать литры горячего чая или ароматного глинтвейна

До чего же круто принимать горячий душ после зимней холодины

Кажется, что нет такой проблемы, которую не решило бы теплое одеяло

Зимой ценишь каждый солнечный день (или даже час)

И заворачиваешь подарки с особой нежностью и любовью

Можно купить самые милые рукавички и наслаждаться горячим кофе в заснеженном парке

 

Или проявить фантазию и слепить такого снеговика, какого душа пожелает

Если вы понравились друг другу в пуховиках и с красными носами — это точно любовь

Можно часами не выпускать из объятий котика, несмотря на все его протесты и полный негодования взгляд

А еще баловать себя вкусняшками, чтобы запастись энергией на холодные зимние дни

А вообще, любовь — это, конечно, круто, но вы пробовали надеть горячую пижаму прямо с батареи?

 Надеемся, вы больше не сомневаетесь в том, что зима - прекрасное время года.

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Праздник, Комиксы, Зима, Позитив, Новый год, Рисунки.
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