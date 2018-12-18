Звезда "Американского пирога" шокировала публику изменениями во внешности

Новости шоу бизнеса: Тара Рид, некогда яркая и подающая надежды звезда "Американского пирога", в последние годы преимущественно лишь расстраивает поклонников.

В погоне за идеальной фигурой актриса зашла слишком далеко и испортила все изначально неплохие внешние данные. На днях Тара вновь поразила фанатов резким похудением, за которое звезду уже не раз осуждали в соцсетях.

Еще несколько месяцев назад Рид пугала пользователей интернета своими фотографиями в купальнике, заставляя содрогнуться даже видавших всякое. После этого звезда "Американского пирога" стала выглядеть лучше и даже немного прибавила в весе на радость фанатам. Но на прошлой неделе папарацци засняли актрису на прогулке с собачкой, и даже сквозь несколько слоев одежды было заметно, как сильно похудела Тара.

Поклонники отметили, что она похожа на скелет или мумию, а слишком тощие ноги выглядят совсем уд нездоровыми. 43-летняя Рид же считает, что у нее нет никаких проблем с весом и уж тем более анорексии, которую ей уже давно приписывают. Актриса, похоже, довольна своей внешностью и не собирается поправляться в угоду другим.