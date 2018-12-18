Кэти Перри и Орландо Блум занялись подготовкой к Рождеству 2019

Новости шоу бизнеса: Возлюбленные серьезно поработали над ошибками и теперь наслаждаются компанией друг друга на свидании в музее Рождества.

В Instagram-Story 34-летней певицы появилось совместное селфи, создающее новогоднее настроение. На снимке пара позирует на фоне длинных рядов полок с игрушечными эльфами. Эта праздничная композиция является частью экспонатов музея "Fa La Land" в восточной части Лос-Анджелеса.

В кадре 41-летний Блум нежно прижимается к лицу возлюбленной. Отметим, что клетчатое платье и красный берет Кэти – отлично вписываются в новогоднюю тематику.

Также поп-звезда поделилась сольным селфи на фоне эльфов и другим снимком, где сидит на карамельной качеле с надписью: "Candyfornia".