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Иракли Макацария выступит с Яной Заец в Грузии

Иракли Макацария выступит с Яной Заец в Грузии
18:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Иракли Макацария признался, что вместе со своей партнершей по паркету Яной Заяц поедет в Грузию.

Однако это путешествие будет не романтическим, а творческим. Пара станцует чувственный контемп под песню известной грузинской певицы Нино Катамадзе.

"Все эти месяцы я чувствовал сверхмощную поддержку всего грузинского народа, я искренне благодарен землякам за то, как горячо они болели за меня! Да, действительно на последнем эфире грузинских "Танцев со звездами" я стал приглашенным третьим участником в паре моей бывшей партнерши. Но самое главное еще впереди! Скоро мы станцуем на грузинском паркете вместе с Яной Заяц. Нас пригласили выступить в полуфинале с контемпом под песню Нино Катамадзе!" – признался Иракли Макацария.

По словам Иракли, времени на экскурсию по колоритной столицей будет мало. Однако он все же покажет Яне Заяц эффектные места в Тбилиси, которые для него являются знаковыми.

"Сразу с самолета – к винному погребу! Шучу. К сожалению, у нас будет немного времени, но я обязательно покажу Яне самые красивые места Тбилиси, Мцхету. Я уверен, что она влюбится в Грузию и вернется еще не раз", – добавил Иракли Макацария.

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Все по теме:

Грузия, Партнеры, Танцы со звездами, Иракли Макацария, Яна Заец.
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