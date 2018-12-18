Ирина Билык рассказала, без чего не обходится ее новогодний стол

Новости шоу бизнеса: Артистка не представляет новогодний стол без восточного блюда.

За кулисами проекта "Фантастична ніч на каналі "Україна" певица Ирина Билык призналась, без какого блюда не представляет свой новогодний стол.

На Новый год мы привыкли баловать себя чем-то вкусненьким. Но пока у большинства украинцев этот праздник ассоциируется с оливье и мандаринами, Ирина Билык не представляет своего новогоднего стола без… плова.

"Я готовлю плов по специальному рецепту, но не так, как его делают, скажем, в Азербайджане. Я беру рис, очень много яиц и масла, лучок, и это все нужно поджарить. Такой плов мы обязательно готовим всей семьей. И я не представляю свой новогодний стол без этого блюда!" – рассказала Ирина Билык.