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Бруклин Бекхэм перестал скрывать отношения с новой девушкой

Бруклин Бекхэм перестал скрывать отношения с новой девушкой
21:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 19-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов закрутил роман с 21-летней моделью.

Пока голливудская звезда и бывшая девушка Бруклина Хлоя Морец наслаждается романом с моделью Кейт Харрисон , Бруклин не скрывает счастья от отношений с Ханной Кросс.

Сладкую парочку неоднократно видели вдвоем. Они даже вместе покинули премию British Fashion Awards 2018, не обращая внимания на присутствии там же родителей парня. А теперь влюбленные публикуют в Instagram снимки с совместного отдыха.

 
 
 
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Публикация от Hana (@hancross)

Кажется, что Бруклин и Ханна действительно счастливы вместе, ведь каждый поставил сердечко под своими постами. Романтика между звездной парочкой не может не радовать. Поклонники также счастливы видеть радостного кумира, ведь после расставания с Морец парень много страдал.

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Все по теме:

Отношения, Отдых, Модель, Знаменитости, Свидание, Пара, Бруклин Бекхэм, Ханна Кросс.
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