Бруклин Бекхэм перестал скрывать отношения с новой девушкой

Пока голливудская звезда и бывшая девушка Бруклина Хлоя Морец наслаждается романом с моделью Кейт Харрисон , Бруклин не скрывает счастья от отношений с Ханной Кросс.
Сладкую парочку неоднократно видели вдвоем. Они даже вместе покинули премию British Fashion Awards 2018, не обращая внимания на присутствии там же родителей парня. А теперь влюбленные публикуют в Instagram снимки с совместного отдыха.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кажется, что Бруклин и Ханна действительно счастливы вместе, ведь каждый поставил сердечко под своими постами. Романтика между звездной парочкой не может не радовать. Поклонники также счастливы видеть радостного кумира, ведь после расставания с Морец парень много страдал.