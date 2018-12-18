Бруклин Бекхэм перестал скрывать отношения с новой девушкой

Новости шоу бизнеса: 19-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов закрутил роман с 21-летней моделью.

Пока голливудская звезда и бывшая девушка Бруклина Хлоя Морец наслаждается романом с моделью Кейт Харрисон , Бруклин не скрывает счастья от отношений с Ханной Кросс.

Сладкую парочку неоднократно видели вдвоем. Они даже вместе покинули премию British Fashion Awards 2018, не обращая внимания на присутствии там же родителей парня. А теперь влюбленные публикуют в Instagram снимки с совместного отдыха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hana (@hancross) 17 Дек 2018 в 10:17 PST

Кажется, что Бруклин и Ханна действительно счастливы вместе, ведь каждый поставил сердечко под своими постами. Романтика между звездной парочкой не может не радовать. Поклонники также счастливы видеть радостного кумира, ведь после расставания с Морец парень много страдал.