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В США умерла известная актриса и кинорежиссер Пенни Маршалл

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В США умерла известная актриса и кинорежиссер Пенни Маршалл
09:56 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: В Лос-Анджелесе на 76-м году жизни скончалась актриса Пенни Маршал.

По информации Пенни Маршалл умерла во вторник, 18 декабря в своем собственном доме в Лос-Анджелесе из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом.

Родилась актриса 15 октября 1943 в Нью-Йорке. Ее отец был американцем итальянского происхождения Энтони Маскьяреллы, ставший в США известным кинорежиссером и продюсером. Мама будущей звезды - известная танцовщица Марджори Ирен, которая открыла в Бронксе собственную школу танцев.

Отец Пенни решил сменить фамилию на американский маневр и стал Тони Маршаллом. Кроме Пенни в семье был еще один ребенок - Гарри Маршалл, который также был очень известен в сфере киноиндустрии. Он снял знаменитые кинокартины "Красотка", "Сбежавшая невеста", "За бортом", "Фрэнки и Джонни" и другие.

Пенни дебютировала как актриса. Она снялась в 1968 году в фильме "Дикая семерка". В 1979 году она появилась у Стивена Спилберга в фильме "1941". За роль Лаверны в сериале "Лаверна и Шолы" ее трижды номинировали на "Золотой глобус".

В 1986 году Пенни Маршалл выпустила свою первую режиссерскую работу - комедийный боевик "Джек-попрыгунчик", в котором сыграли Вупи Голдберг и Джонтан Прайс. Сборы от этого фильма превысили все ожидания.

Следующей работой Пенни Маршалл стал фильм "Великий", который прославил Тома Хэнкса и принес ему номинацию на "Оскар". Следующей ее работой стало "Пробуждение" с Робертом де Ниро и Робином Уильямсом, затем "Их собственная лига" с Томом Хэнксом, Мадонной и Джиной Дэвис, "Человек эпохи возрождения" с Денни де Вито, "Жена священника" с Уитни Хьюстон и "Сильная женщина" с Дрю Бэрримор.

В 2004 году Пенни Маршалл получила звезду на "Аллее Славы". Женщина дважды была замужем, у нее осталась дочь Трейси.

В 2010 году в Пенни Маршалл обнаружили рак легких, метастазы были найдены в головном мозге. Но в 2012 году ей удалось победить болезнь, и врачи сообщили о ремиссии.

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Актриса, Смерть, Кинорежиссер, Альманах 2018, Пенни Маршалл.
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