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Известная модель шокировала публику неожиданным падением на сцене

Известная модель шокировала публику неожиданным падением на сцене
11:55 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Модель показала видеоролик с шоу "В Америке есть таланты".

Знаменитая немецкая модель Хайди Клум уже в течение нескольких лет является одной из судей в талант-шоу "В Америке есть таланты". На своей странице в Instagram Хайди разместила архивное видео, которое было снято в 2016 году. На нем модель танцует и поет вместе с одним из участников шоу. Во время поворота Клум неожиданно упала, но вскоре ей помогли подняться и номер продолжился.

"Санта, дорогой, я была ужасно хорошей девочкой в этом году", – подписала видео звезда.

 
 
 
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Santa Baby... I have been an awfully good girl @agt @salthevoice

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Многие поклонники Хайди отметили в комментариях, что модель "слишком красиво и профессионально" упала на сцене и этот момент – всего лишь постановка.

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Падение, Модель, Шоу, Хайди Клум, Сцена, В Америке есть таланты.
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