Известная модель шокировала публику неожиданным падением на сцене

Новости шоу бизнеса: Модель показала видеоролик с шоу "В Америке есть таланты".

Знаменитая немецкая модель Хайди Клум уже в течение нескольких лет является одной из судей в талант-шоу "В Америке есть таланты". На своей странице в Instagram Хайди разместила архивное видео, которое было снято в 2016 году. На нем модель танцует и поет вместе с одним из участников шоу. Во время поворота Клум неожиданно упала, но вскоре ей помогли подняться и номер продолжился.

"Санта, дорогой, я была ужасно хорошей девочкой в этом году", – подписала видео звезда.

Многие поклонники Хайди отметили в комментариях, что модель "слишком красиво и профессионально" упала на сцене и этот момент – всего лишь постановка.