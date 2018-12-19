Скачать
Среда, 19.12.2018
Стало известно, когда и при каких условиях Украина получит второй транш ЕС
Стало известно, когда и при каких условиях Украина получит второй транш ЕС
Утвержден временный порядок растаможки &quot;евроблях&quot;
Утвержден временный порядок растаможки "евроблях"
Цыганков - лучший футболист чемпионата Украины в декабре
Цыганков - лучший футболист чемпионата Украины в декабре
Во время реставрации кафедрального собора в Армении нашли древнюю фреску
Во время реставрации кафедрального собора в Армении нашли древнюю фреску

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм объявили о помолвке

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм объявили о помолвке
13:38 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Звездная пара сообщила о намерении сыграть свадьбу.

Отношения звездной пары зародились еще весной 2010 года, спустя шесть лет у них родился сын. Однако поклонники все время недоумевали, почему же они не оформят отношения, сыграв пышную свадьбу с голливудским размахом.

В принципе, о помолвке было объявлено в 2016-м, но церемония была перенесена после того, как стало известно о беременности Роузи. Родив ребенка, она решила прийти в форму, сославшись на совет известной супермодели Эль Макферсон.

"Эль дала мне совет еще во время беременности – после рождения ребенка взять паузу и привести в порядок разум и чувства. Теперь я очень рада, что на свадьбе будет присутствовать наш малыш, а я буду в прекрасной форме", – поделилась будущая невеста. Церемония назначена на конец декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Свадьба, Модель, Женитьба, Джейсон Стэтхэм, Актер, Роузи Хантингтон-Уайтли.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
04 Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Новая кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
Кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
День святого Николая 2018: душевные пожелания и красивые открытки
День святого Николая 2018: душевные пожелания и красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь