Стало известно, как Брэд Питт отметил свое 55-летие

Новости шоу бизнеса: Друзья и поклонники все еще поздравляют знаменитость, но самый главный подарок в этот день преподнесли его дети.

Для Брэда Питта этот год оказался непростым — затянувшийся бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли отнял у него немало сил. Однако минувшим днем у актера был повод для радости.

Так, свой 55-й день рождения Брэду удалось провести в кругу детей. По данным инсайдеров, в понедельник, 17 декабря, 15-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние Вивьен и Нокс приехали в дом Питта в Лос-Анджелесе и остались у него ночевать.

Стоит отметить, что это впервые актер провел столько времени с наследниками после подписания соглашения об опеке. Единственный, кто не явился на праздник, это 17-летний сын Мэддокс. Парень не хочет идти на контакт со своим отцом.

А вот во вторник днем некоторых детей отвезли обратно к матери, но другие остались с именинником до конца вечера. К слову, их визиты строго контролируются. По условиям соглашения об опеке, дети должны ложиться спать в определенное время, не злоупотреблять телевизором и гаджетами.