Оля Полякова рассказала, где собирается отметить новогодние праздники

Новости шоу бизнеса: Также Оля рассказала, где отметит Крещение.

Певица Оля Полякова призналась, что новогодние праздники проведет по-особенному. По словам артистки, она – впервые за много лет – проведет Новый год не на сцене.

"Уже и не помню, когда последний раз отмечала Новый год дома: последние годы, конечно, встречала на работе. В этот Новый год сначала мы всей семьей поедем в Швейцарию", – рассказала Оля Полякова на съемочной площадке шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна", которое выйдет в эфир 31 декабря.

Также артистка призналась, что Крещение будет отмечать за границей, в теплых странах.

"Купаться обязательно буду, но в теплой водичке. Многие думают, что я отдыхаю с продюсером… Да, я отдыхаю с его семьей и своей семьей. Мы все вместе поедем к Индийскому океану, будем там отдыхать и самое главное – слушать и обсуждать наши новые песни. Кстати, именно там рождались все наши главные хиты", – поделилась певица.

Более того, по словам Оли Поляковой, поездка к океану – это не только отдых, а настоящее место силы, которое и дает вдохновение, и дарит исполнение желаний: "Как загадывать желания, чтобы они сбылись? В них нужно верить. Но заметила такую штуку: если загадать желание у океана, мысленно "бросить" его туда, оно обязательно сбудется".