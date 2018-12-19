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Автор "Звездных войн" возглавил список самых богатых американских знаменитостей

Автор &quot;Звездных войн&quot; возглавил список самых богатых американских знаменитостей
19:14 Сегодня Телеграф unian.net

Новости шоу бизнеса: На второй строчке оказался режиссер Стивен Спилберг.

Режиссер, сценарист и продюсер Джордж Лукас возглавил рейтинг самых богатых американских знаменитостей. По подсчетам авторов рейтинга, который публикует журнал Forbes, состояние Лукаса выросло в этом году до $5,4 млрд.

На второй строчке оказался режиссер Стивен Спилберг. По данным Forbes, он владеет состоянием в размере $3,7 млрд. В Топ-5 также вошли телеведущая Опра Уинфри ($2,8 млрд), баскетболист Майкл Джордан ($1,7 млрд) и представитель звездной семьи Дженнер-Кардашьян – Кайли Дженнер.

Компания Kylie Cosmetics, которая принадлежит 21-летней бизнесвумен, в 2018 году принесла ее владелице солидную прибыль, и состояние Дженнер увеличилось почти до $900 млн.

Рэпер Джей-Зи (Jay-Z) поделил пятое место с Кайли Дженнер. Журнал оценил его состояние в те же $900 млн.

В список самых богатых знаменитостей обычно включают представителей шоу-бизнеса, писателей и спортсменов. Для подсчета объемов состояния авторы рейтинга используют публичную информацию об активах знаменитостей, включая принадлежащую им недвижимость, произведения искусства и инвестиции. Вместе с этим, Reuters не удалось получить независимую оценку подсчетов, сделанных Forbes.

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Рейтинг, Джордж Лукас, Звездные войны, Знаменитость, Автор, Альманах 2018, George Walton Lucas.
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