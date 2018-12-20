Скачать
Четверг, 20.12.2018
Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника президента
Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника президента
Печерский суд продолжит рассматривать иск Медведчука к Гопко
Печерский суд продолжит рассматривать иск Медведчука к Гопко
Манчестер Юнайтед предложил €107 млн за защитника
Манчестер Юнайтед предложил €107 млн за защитника
Медики назвали продукт, который спасет вас от инсульта
Медики назвали продукт, который спасет вас от инсульта

Василий Вирастюк рассказал о своем страхе

Василий Вирастюк рассказал о своем страхе
03:01 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известный спортсмен Василий Вирастюк рассказал, чего больше всего боится.

Украинский спортсмен, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" и "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк панически боялся стоматологов. Об этом он рассказал в недавнем интервью.

"Страх был с детства. Честно говоря, десятками лет не мог это преодолеть. Однажды даже оторвал ручку на стоматологическом кресле. Мне давно говорили: не бойся, обезболивающее, анестезия, то, се... Но я боялся этого запаха в кабинете и белых стен", - признался спорстмен.

Побороть страх Вирастюку помогла его жена, которая нашла хорошего стоматолога.

Василий также рассказал о страхе "позднего звонка". "Что-то видимо такое есть на уровне подсознания, что все несчастья случаются в позднее время или рано утром. Не дай Бог, кто-то позвонит! Поэтому я поставил телефон в беззвучный режим с десяти вечера до восьми утра", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стоматологи, Василий Вирастюк, Самый сильный человек мира, Страх Василия Вирастюка, Чего боится Василий Вирастюк.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
02 Какое любимое слово у каждого знака зодиака: что оно означает
03 "Отправлю вас в нокаут одной левой": Болельщик бросил вызов Ломаченко
04 Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ подвел итоги заседания в Минске по Донбассу
05 Белорусам запретили участвовать в таинствах новой Православной церкви Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Прокуратура Вашингтона подала иск против Facebook
Прокуратура Вашингтона подала иск против Facebook
&quot;Укроборонпром&quot; переходит на стандарты НАТО: в госконцерне назвали сроки
Укроборонпром переходит на стандарты НАТО
Как украсить дом на новогодние праздники - советы астролога
Как украсить дом на новогодние праздники - советы астролога
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь