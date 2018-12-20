Ким Кардашьян восхитила новыми снимками с дочерью

Новости шоу бизнеса: Звезда Ким Кардашьян призналась, что всегда хотела такую миленькую девочку, как ее старшая дочь.

Всемирно известная светская львица Ким Кардашьян, которая прославилась пышными формами и съемками в реалити-шоу, порадовала фанатов Instagram трогательными кадрами.

Знаменитость показала свою лучшую подружку - маленькую дочку. Так, Ким призналась, что всегда мечтала о маленькой девочке, такой, как Норт.

"Я с лучшей подружкой! Норт пришла навестить меня на съемочной площадке и сказала "мама, мы можем сделать фотосессию вместе - только я и ты!" Я повторяла ее позы и указания, и вот что вышло! Я всегда мечтала иметь маленькую девочку, и она прекрасна!", - трогательно подписала Кардашьян.

За 20 часов милая серия кадров собрала почти 4 млн. лайков.

Фолловеры остались в восторге, но некоторые попросили не выравнивать волосы крошке Норт, ведь она рискует их сильно испортить. Также поклонники остались шокированы длинной платья светской львицы.