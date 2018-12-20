"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 34 выпуск (Видео)

Новости шоу бизнеса: 19 декабря вышел 34 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф" 8.

В 34 выпуске "Мастер Шефа" 8 сезон участники наконец-то наденут заветные кители. Лучшие из лучших продолжат делиться своим мастерством кулинарии и демонстрировать свою способность впитывать знания. Впечатляют кулинары и пытаются получить похвалу от несравненной тройки: обворожительной Татьяны Литвиновой, харизматичного и непоколебимого Эктора Хименес-Браво и романтичного Дмитрия Горовенко.

Тройка сильнейших "белых кителей" сойдется в битве в среду, 19 декабря. В финал попали Анжела Липская, Ваня Миланович и Сержик Файный. В 34 выпуске шоу кулинарам придется готовить под пристальным взглядом лучших шеф-поваров страны, звездных гостей и судей. На этом этапе шоу все оценивается максимально строго.

Но у кулинаров также будет и поддержка. В гости к финалистам приедет бывшая участница МастерШеф 8 сезон Вера Петровна. Женщина прослыла самой опытной участницей сезона и любительницей поделиться своим опытом. Сможет ли поддержка экс-участницы шоу помочь финалистам, и смогут ли лучшие шефы страны "вставить хотя бы слово".

Трое лучших поваров-аматоров страны продолжают ожесточенный кулинарный бой за шанс попасть в грандиозный суперфинал проекта МастерШеф-8! Уже сегодня в гости к белым кителям приедут шесть именитых поваров Украины!

Чтобы удивить кулинарную элиту и завоевать расположение почетных гостей, участники шоу МастерШеф-8 должны будут изрядно постараться и разработать просто идеальные авторские меню! Напомним, еще вчера Анжела Липская, Иван Миланович и Серж Файный начали работать над этим. А именно – зарабатывать деньги на свои будущие кулинарные творения!

Анжела Липская, Иван Миланович и Серж Файный разработали свои авторские меню и уже начали готовить для шестерки лучших шефов Украины. Чтобы как можно лучше оценить талант и работу каждого владельца белого кителя, именитые гости внимательно наблюдают за всеми процессами приготовления.