Лобода показала тизер нового клипа, фанаты шокированы

В одном из них показаны несколько фрагментов из ролика.
Известная украинская певица Светлана Лобода показала тизер нового клипа. Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странце в Instagram.
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#instadrama #soon что скажете ? ждёте так же как жду его я ?
Стоит отметить, что Лобода обнародовала два видео, посвященные новому клипу.
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#instadrama ссылка в профиле так сильно жду ..... #останемсядрузьями
В одном из них показаны несколько фрагментов из ролика. На них Светлана Лобода появляется в нескольких амплуа.
На ролике видно, как звезда позирует в длинном золотом платье, за рулем автомобиля. Рядом с ней находится мужчина. С незнакомцем Лобода страстно целуется.
Во втором видео присутствует небольшой фрагмент в несколько секунд. На нем певица сидит за рулем, ролик сопровождается текстом нового трека.