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Лобода показала тизер нового клипа, фанаты шокированы

Лобода показала тизер нового клипа, фанаты шокированы
09:56 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В комментарии к ролику звезда написала, что новый клип Instadrama скоро выйдет и спросила у поклонников, ждут ли они его.

В одном из них показаны несколько фрагментов из ролика.

Известная украинская певица Светлана Лобода показала тизер нового клипа. Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странце в Instagram.  

 
 
 
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#instadrama #soon что скажете ? ждёте так же как жду его я ?

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Стоит отметить, что Лобода обнародовала два видео, посвященные новому клипу. 

 
 
 
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#instadrama ссылка в профиле так сильно жду ..... #останемсядрузьями

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

В одном из них показаны несколько фрагментов из ролика. На них Светлана Лобода появляется в нескольких амплуа.

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На ролике видно, как звезда позирует в длинном золотом платье, за рулем автомобиля. Рядом с ней находится мужчина. С незнакомцем Лобода страстно целуется.

Во втором видео присутствует небольшой фрагмент в несколько секунд. На нем певица сидит за рулем, ролик сопровождается текстом нового трека.

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Все по теме:

Музыка, Instagram, Клипы, Тизер, Светлана Лобода, Новый клип Лободы, Клипы Лободы.
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