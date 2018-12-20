Лобода показала тизер нового клипа, фанаты шокированы

Новости шоу бизнеса: В комментарии к ролику звезда написала, что новый клип Instadrama скоро выйдет и спросила у поклонников, ждут ли они его.

В одном из них показаны несколько фрагментов из ролика.

Известная украинская певица Светлана Лобода показала тизер нового клипа. Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странце в Instagram.

Стоит отметить, что Лобода обнародовала два видео, посвященные новому клипу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #instadrama ссылка в профиле так сильно жду ..... #останемсядрузьями Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 19 Дек 2018 в 2:50 PST

В одном из них показаны несколько фрагментов из ролика. На них Светлана Лобода появляется в нескольких амплуа.

На ролике видно, как звезда позирует в длинном золотом платье, за рулем автомобиля. Рядом с ней находится мужчина. С незнакомцем Лобода страстно целуется.

Во втором видео присутствует небольшой фрагмент в несколько секунд. На нем певица сидит за рулем, ролик сопровождается текстом нового трека.