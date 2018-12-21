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Пятница, 21.12.2018
Мрачные рождественские открытки из Викторианской эпохи (Фото)
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Мрачные рождественские открытки из Викторианской эпохи (Фото)

В Викторианскую эпоху, похоже, у людей был иной подход к зимнему праздничному сезону. На сегодняшних рождественских открытках обычно изображают весёлого Санта-Клауса, какое-нибудь пушистое лесное животное и зелёную ель с игрушками — словом, что-нибудь праздничное и жизнерадостное, чего нельзя сказать о причудливых открытках, которые были популярны во второй половине XIX века. Первая рождественская карточка на продажу была создана сэром Генри Коулом (Henry Cole) в 1843 году, однако доступны почти каждому они стали только в 1870-х годах.
bugaga.ru
фото:bugaga.ru
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Рождество, Открытки, Викторианская эпоха, Странности, Генри Коул.
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