Мрачные рождественские открытки из Викторианской эпохи (Фото) В Викторианскую эпоху, похоже, у людей был иной подход к зимнему праздничному сезону. На сегодняшних рождественских открытках обычно изображают весёлого Санта-Клауса, какое-нибудь пушистое лесное животное и зелёную ель с игрушками — словом, что-нибудь праздничное и жизнерадостное, чего нельзя сказать о причудливых открытках, которые были популярны во второй половине XIX века. Первая рождественская карточка на продажу была создана сэром Генри Коулом (Henry Cole) в 1843 году, однако доступны почти каждому они стали только в 1870-х годах.