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Ирина Шейк стала лицом косметики Marc Jacobs

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Ирина Шейк стала лицом косметики Marc Jacobs
20:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ирина Шейк считается одной из самых популярных и успешных моделей современности.

Выросшая в Челябинской области Ирина сейчас является лицом самых крупных и именитых мировых брендов. Она представляла L’Oréal Paris, Intimissimi, Armani Exchange, Guess, а также несколько лет назад стала «ангелом» Victoria’s Secret. Недавно Шейк пополнила свое резюме еще одной популярной маркой – Marc Jacobs. 32-летняя модель стала новым лицом косметики Marc Jacobs Beauty.

Первый взгляд на российскую супермодель уже появился в официальном Instagram компании.

"Нам не терпится объявить о том, что Ирина Шейк стала новым лицом Marc Jacobs Beauty. Она невероятно красива и будет представлять бренд в 2019 году", – пишут представители марки, комментируя яркий снимок, на котором изображена Ирина.

После этого возлюбленная Брэдли Купера поделилась и в своих соцетях снимками из новой рекламной кампании, где она представляет палитру теней от Marc Jacobs.

Осенью этого года к амбассадорам марки присоединилась также 16-летняя дочь Кейт Мосс, Лила Грэйс, а годом ранее честь представлять бренд выпала дочери Синди Кроуфорд, Кайе Гербер.

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Косметика, Модель, Фотосессия, Ирина Шейк, Фото, Marc Jacobs, Лицо бренда.
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