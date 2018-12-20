Ирина Шейк стала лицом косметики Marc Jacobs

Новости шоу бизнеса: Ирина Шейк считается одной из самых популярных и успешных моделей современности.

Выросшая в Челябинской области Ирина сейчас является лицом самых крупных и именитых мировых брендов. Она представляла L’Oréal Paris, Intimissimi, Armani Exchange, Guess, а также несколько лет назад стала «ангелом» Victoria’s Secret. Недавно Шейк пополнила свое резюме еще одной популярной маркой – Marc Jacobs. 32-летняя модель стала новым лицом косметики Marc Jacobs Beauty.

Первый взгляд на российскую супермодель уже появился в официальном Instagram компании.

"Нам не терпится объявить о том, что Ирина Шейк стала новым лицом Marc Jacobs Beauty. Она невероятно красива и будет представлять бренд в 2019 году", – пишут представители марки, комментируя яркий снимок, на котором изображена Ирина.

После этого возлюбленная Брэдли Купера поделилась и в своих соцетях снимками из новой рекламной кампании, где она представляет палитру теней от Marc Jacobs.

Осенью этого года к амбассадорам марки присоединилась также 16-летняя дочь Кейт Мосс, Лила Грэйс, а годом ранее честь представлять бренд выпала дочери Синди Кроуфорд, Кайе Гербер.