Скачать
Четверг, 20.12.2018
На Азовском море создадут военную базу
На Азовском море создадут военную базу
Красный Крест требует доступ к украинским пленным морякам
Красный Крест требует доступ к украинским пленным морякам
Усик - боксер года по версии ESPN
Усик - боксер года по версии ESPN
Названы номинанты на премию YUNA-2019: список
Названы номинанты на премию YUNA-2019: список

TAYANNA рассказала о своем участии в нацотборе "Евровидения 2019"

TAYANNA рассказала о своем участии в нацотборе &quot;Евровидения 2019&quot;
22:47 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Певица также рассказала о своих песнях.

Поклонников украинской певицы TAYANNA уже давно мучает вопрос о том, будет ли она участвовать в Национальном отборе на "Евровидение 2019". Дело в том, что артистка два года подряд пробовала свои силы в нацотборе, но, к сожалению, не одержала победу.

"Победа на конкурсах важна, но часто она становится слишком серьезным испытанием! Намного важнее, это когда есть к чему стремиться. Пока не планирую участвовать в национальном отборе на "Евровидение 2019", но зарекаться не буду. Если появится достойная песня, попробую свои силы еще раз", – говорит певица.

Отметим, что поклонники любят певицу за искренность в ее песнях. Вот, что о своих композициях говорит сама певица: "Все мои песни – обо мне. Проживая определенный период, я испытываю спектр различных чувств,эмоций и переношу их на лист бумаги, создавая песни, которые находят отклик в душах у многих женщин".

На Национальном отборе 2017 года TAYANNA, представив песню I Love You, заняла второе место, уступив группе O.Torvald.

13 декабря 2018 года TAYANNA вновь решила принять участие в отборе на "Евровидение 2018" от Украины с украиноязычной песней "Леля". В полуфинале Татьяна получила 9 баллов от жюри (максимальный балл) и 7 баллов от зрителей, заняв второе место и пройдя в финал отбора. В финале певица также получила максимальный балл от жюри (6 баллов) и 4 от зрителей, заняв вновь второе место.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Конкурс, Знаменитость, Нацотбор, TAYANNA, Евровидение 2019.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: шикарные идеи светлого маникюра
03 Что ждет украинцев с нового года: важные изменения
04 Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
05 После принятия "церковного закона" нардепы устроили массовую драку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 21 декабря: потеплеет, ожидается небольшой снег
В Украине потеплеет и пройдет снег
В Украине снизились расходы на субсидии
В Украине снизились расходы на субсидии
Марчук: Россия отказалась от собственного предложения по обмену пленными
РФ отвергла два варианта обмена пленными
Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь