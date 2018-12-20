Два халата и корсет: очень странный наряд Тины Кароль за 7200 долларов

Новости шоу бизнеса: Артистка надела смелый образ, который не очень поняли ее поклонники.

Тина Кароль, пришедшая на церемонию вручения наград музыкальной премии M1 Music Awards 2018 в мятном платье в бельевом стиле, снова появилась на публике. Новые снимки, на которых запечатлена Тина, были опубликованы на фан-странице артистки в Instagram.

Как сообщается, звезда приняла участие в записи одного из новогодних телешоу. Куда надела экстравагантное многоярусное платье с пышными рукавами, усыпанными воланами.

"Тина Кароль на съемке новогоднего шоу. На ней наряд стоимостью 7200 долларов от бренда Rosamosario: два длинных халата и корсет", – сообщает подпись под фото.

Однако большая часть подписчиков страницы и фанатов самой Кароль такой выбор не оценили:

"Прости, Тина, но мне этот лук не понять", "Настроение: надеть два халата, чтобы потом сверху надеть корсет...", "Тина красавица. И всегда выглядит женственно и стильно, но этот наряд – перебор и клоунада", – пишут пользователи под снимками.