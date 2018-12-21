Надя Дорофеева полезла целоваться к бывшей жене Потапа

Новости шоу бизнеса: На фотографии, которая появилась в аккаунте Дорофеевой, она полезла целоваться к Горовой.

Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева часто радует поклонников новостями своей творческой жизни в социальной сети Instagram. Недавно артистка рассказывала-показывала фотосессию с Позитивом для украинской редакции глянца Cosmopolitan. Теперь же Дорофеева показала фотографию, на которой позирует вместе с бывшей женой Алексея Потапенка Ириной Горовой.

Этим постом Надя решила поздравить 41-летнюю бывшую Потапа с Днем рождения. На снимке певица предстала на обзор публики в коротком розово-голубом платье с распущенными волосами. В то время как Ирина позирует в объятиях Нади в светлой футболке с ярким принтом и в черной юбке с рюшами. На ее плече висит небольшая желтая сумочка. Горовая мило улыбается на фото, на ее лице яркий макияж, а волосы распущены.

В подписи к фотографии Надя Дорофеева написала трогательное поздравление Ирине, которая 20 декабря празднует День рождения. "Моя волшебная @gorovaya_irina! Ты вечный заряд энергии! Спасибо тебе, что даришь её нам всем. Спасибо, что всегда поддерживаешь! Я тебя поздравляю и хочу в очередной раз сказать, что ты очень крутая, сильная и особенная! Все остальное лично. Лав ю", - написала артистка.

Поклонники Нади Дорофеевой присоединились к ее поздравлению и принялись в комментариях писать свои, а также засыпают женщин комплиментами и пожеланиями.