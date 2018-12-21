У маленькой принцессы Шарлотты появилось новое увлечение

Новости шоу бизнеса: У дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцессы Шарлотты появилось новое хобби.

Трехлетняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон всерьез увлеклась балетом. Случилось это после посещения репетиции балета "Щелкунчик", куда юную принцессу как-то раз отвела мама. Теперь малышка посещает одну из школ, расположенных на юге Лондона.

Примечательно, что принц Джордж, старший брат Шарлотты, также последний год посещал уроки балета в одной из частных школ. И такому хобби обоих своих детей очень рад принц Уильям, поскольку в свое время балетом очень увлекалась его мама, погибшая принцесса Диана.

Кейт Мидллтон также часто рассказывает репортерам о детях. К примеру, недавно во время посещения детской больницы Evelina в Лондоне герцогиня призналась, что трехлетняя Шарлотта любит заниматься рукоделием. Какие увлечения через какое-то время появятся у третьего малыша Кейт и Уильяма, семимесячного Луи, нам остается только догадываться.